Prefeitura de Gramado vai comprar o Hospital Arcanjo São Miguel

Desde 2016, a prefeitura de Gramado vem acompanhando a administração do Hospital Arcanjo São Miguel (HASM), por meio da intervenção que garante a qualidade e continuidade dos atendimentos, principalmente pelo SUS. A preocupação em manter os serviços públicos de saúde e o objetivo de evitar especulações econômicas e imobiliárias com a venda da casa de saúde, somados aos desencontros entre os pretensos compradores, fizeram a Prefeitura de Gramado optar pela compra do hospital.

A decisão histórica foi tomada em conjunto com a comunidade durante audiência pública, realizada na terça-feira (3), quando o prefeito Nestor Tissot se reuniu com o secretário da Saúde Jeferson Moschen, o interventor do hospital, Carlos Gober Libardi, a procuradora-geral de Gramado Mariana Melara Reis, o Promotor de Justiça Max Guazelli e o presidente da Câmara de Vereadores Celso Fioreze para sanar as dúvidas da população.

A compra se dará por desapropriação. Aproveitando a presença da diretora-presidente da SEFAS, associação que é atual proprietária do Hospital, Liliane Alves Pereira, a Procuradora-geral procedeu na notificação da entidade, a qual tem 15 dias para se manifestar a respeito. "O Arcanjo São Miguel é um patrimônio que temos aqui e que cuida de mais de 40 mil gramadenses e de milhares de turistas. Estou convicto de que a compra do Hospital será muito importante para nossa cidade. Saúde para mim é fundamental e o Poder Público está aqui para isso, para atender a comunidade", destacou o prefeito Nestor Tissot.

Estima-se que o valor da compra gire em torno de R$ 30 milhões. A prefeitura vai buscar verbas federais para poder realizar a compra. O hospital da cidade foi inaugurado em 1947.