Fazenda Vilanova prepara quinta edição da Expofaz

As potencialidades e a história de Fazenda Vilanova estarão em evidência na quinta edição da ExpoFaz 2023 - Exposição Comercial, Industrial e Agropecuária, que acontece junto ao Parque Encanto da Fazenda, no Centro. A maior festa da cidade é comemorada em alusão aos 28 anos de emancipação do município. A feira contará com aproximadamente 100 espaços à disposição, visando atrair expositores de áreas da rede comercial, serviços, industrial e agropecuária do Vale do Taquari e Estado.

A presidente da Associação Cultural Vilanovense, Mara Virgília dos Reis, ressalta o resgate histórico que a ExpoFaz oportunizará aos vilanovenses e aos visitantes. "É necessário entender, resgatar a valorizar toda a trajetória de Fazenda Vilanova. Uma história de 28 anos que tanto nos orgulha, onde cada munícipe tem uma importante contribuição", frisa.

A programação artística destaca os três shows principais: Paulinho Mocelin no dia 20 (sexta-feira); Os Atuais, no dia 21 (sábado) e Baitaca, no dia 22 (domingo). Dentre as atrações, também estão previstos shows locais e, no sábado e domingo, espaço para novos talentos do município.

O presidente da Comissão Executiva da 5ª ExpoFaz, Edmilson Luis Mallmann, desta a valorização da história que a feira oportunizará. "Estamos preparando uma feira que valorizará todas as potencialidades locais. Teremos atrações para todos os públicos. A feira é fruto de um trabalho conjunto, com vários voluntários abraçando a organização do evento. Fazenda Vilanova espera a todos de braços abertos", pontuou. A empresa Gaita Produtora é a responsável pela comercialização dos espaços.