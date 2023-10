Feira Loucura por Sapatos tem início hoje em Novo Hamburgo

Começa nesta quinta-feira (5) a Feira Loucura por Sapatos, na Fenac, em Novo Hamburgo. Serão mais de 200 expositores apresentando promoções de calçados, bolsas, roupas e acessórios, além de tendências do verão, por 11 dias, das 10 às 21h.

A coordenadora do evento, Adi Jeckel, lembra que serão milhares de produtos com descontos de outlet e lançamentos exclusivos de calçados. "Buscamos oferecer uma experiência de lazer e compras aos nossos visitantes, que podem encontrar preços ótimos em sapatos, bolsas e acessórios para toda a família", garante. Diante disso, a expectativa da organização para o evento é positiva. "Esperamos público de todas as regiões do estado. Será um evento com muita diversão e momentos memoráveis", declara Adi.

Em paralelo ao evento, no primeiro andar dos pavilhões da Fenac, acontecerá o 16° Festival de Cervejas Artesanais, reunindo cervejarias da região e food trucks com opções gastronômicas. Aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 16 às 22 horas, e sábados, domingos e feriados das 10 às 22 horas, o evento ainda terá música ao vivo no happy hour. Nesta edição, destaque para a variedade de estilos musicais que estarão presentes na programação, contemplando rock, pagode, sertanejo, pop e country.

"Ainda temos o Festival de Cervejas Artesanais, que traz uma jornada sensorial para os amantes da cerveja, com uma variedade de rótulos exclusivos e sabores surpreendentes. Acompanhado de uma gastronomia pensada para acompanhar os vários rótulos e um happy hour com música ao vivo, reunido diferentes estilos musicais", ressalta a coordenadora.

O evento ocorre até o dia 15 de outubro. O ingresso custa R$ 6,00, garantindo acesso à Loucura por Sapatos e ao Festival de Cervejas Artesanais, com possibilidade de meia entrada para estudantes e maiores de 60 anos. Menores de 6 anos são isentos, e não haverá cobrança de segunda a sexta (exceto feriado), mediante print do card nas redes sociais da feira, que pode ser acessado pelo Instagram ou Facebook (@loucura.por.sapatos). O estacionamento terá custo de R$ 15,00.