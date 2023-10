Circuito de skate do Sesc realiza etapa em Bagé no dia 7

A cidade de Bagé recebe a etapa do 1º Circuito Skate Sesc, evento esportivo voltado à modalidade de skate street que já teve provas em Rio Grande e em Pelotas. A competição acontecerá na Pista Pública de Skate (eua Professor Melanie Granier, 534-568, Bairro Menino Deus). São cinco categorias, entre feminino e masculino.

Em Bagé, a etapa é realizada com apoio da Prefeitura, através das secretarias de Juventude, Esporte e Lazer, de Saúde e de Segurança e Mobilidade Urbana, além do Sesc e empresas privadas. A prova será composta por fase eliminatória e finais, contando com um time de jurados que avaliará estilo, constância, criatividade, utilização da pista, dificuldade, variedade e perfeição das manobras. Os melhores colocados vão receber troféus e brindes dos patrocinadores, além de pontos no ranking do circuito, que terá sua grande final em Rio Grande nos dias 28 e 29 de outubro.

Além do eixo esportivo, o evento em Bagé contará com atrações gratuitas para toda a comunidade, com oficina de iniciação ao skate para crianças e adolescentes e um show de Rap. A agenda está disponível no site do evento (sesc-rs.com.br/circuito-skate-sesc).