Com foco em ampliar a cobertura vacinal de jovens, postos de saúde de Lajeado abrirão aos sábados em outubro

A Secretaria de Saúde de Lajeado prepara para o mês de outubro atendimentos especiais aos sábados intensificar a vacinação. O objetivo é facilitar o acesso da população à imunização com foco em crianças e adolescentes de até 15 anos. A ação começa neste sábado (7), no Posto de Saúde do Centro.

O horário de atendimento será das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia. Moradores de todos os bairros podem buscar qualquer unidade de Saúde aberta para atualizar a vacinação, independente do local da residência. O cronograma segue no dia 14 de outubro nos postos dos bairros Montanha e Olarias, no dia 21 de outubro novamente no posto do Centro, e no dia 28 de outubro nos postos dos bairros Jardim do Cedro e Conventos. O horário será sempre das 8h às 14h.

Conforme a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Juliana Demarchi, a ação tem como objetivo ampliar as coberturas vacinais. "Todos os interessados em atualizar a caderneta de vacinação podem se dirigir a um dos postos de atendimento. São vacinas de rotina disponíveis, além da vacina contra a Covid-19 e Influenza. É uma ação voltada principalmente às crianças e aos adolescentes, mas os adultos também podem participar", esclarece.