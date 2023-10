Evento em Canela vai destinar valores para a Polícia Civil

O jantar Homens na Cozinha 2023, que ocorre em 27 de outubro, a partir das 19h30, no Espaço Emma Trein Eventos, espera destinar toda a verba arrecadada com a venda de ingressos para a Delegacia de Polícia de Canela. Com promoção do Lions Clube de Canela, a equipe voluntária de organização está engajada na comercialização de 400 ingressos ao custo de R$ 150,00. O objetivo é repassar o valor integral de R$ 60 mil para as atividades da Polícia Civil.

O delegado de Canela, Vladimir Medeiros, destaca que o montante será importante para manter os serviços. "Além de o valor ser significativo para nos dar a tranquilidade de continuar nossas ações de investigação, o evento aproxima a DP Canela da comunidade", frisa Medeiros.

Conforme o delegado, o repasse vai auxiliar no pagamento de despesas operacionais e para investir em equipamentos de investigação e melhorias estruturais. "Temos dificuldades financeiras conhecidas e históricas. Com doações, conseguimos arcar com pequenas despesas. O recurso do evento será fundamental para manter os bons índices da nossa equipe", diz.

O jantar vai reunir cozinheiros profissionais e por paixão que irão preparar pratos como carnes, peixes, massas, aves, frutos do mar e outras receitas exclusivas. Ao todo, serão oito ilhas gastronômicas comandadas por 22 canelenses. Os chefs ainda divulgarão o cardápio.