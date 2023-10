Campus da Ulbra em Santa Maria deve ser cedido ao IFFar

Como parte da mobilização que busca a instalação de um campus do Instituto Federal Farroupilha (Iffar) em Santa Maria, o vice-prefeito Rodrigo Decimo e a reitora da instituição, Nídia Heringer, entregaram à Câmara de Vereadores o projeto de lei que autoriza a retomada do campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), na região oeste da cidade, ao município. Posteriormente, o local deverá ser cedido ao Iffar. A cidade é mais uma do Interior que pretende receber a instituição.

O vice-prefeito falou sobre a questão da Ulbra que, no caso de encerramento das atividades, o terreno voltaria para posse do município. Como a instituição está em transição para um novo endereço, isto dá condições para que o Iffar passe a usar aquele espaço. "A Ulbra recebeu de Santa Maria a área para se instalar desde que desempenhasse um fator social, como foi com o campus. Agora que eles estão de saída, o terreno volta ao município, assim como estava previsto na lei de 1998. O que estamos fazendo é reforçar o mesmo pensamento, de que tenhamos instituições de ensino ocupando aquela região e sendo parceiros no desenvolvimento acadêmico e técnico de Santa Maria", salientou Decimo.

A área construída, ou seja, os prédios, será uma questão tratada diretamente entre Ulbra e Ministério da Educação (MEC), que deve indenizá-los pela construção. Com 85 salas de aula e auditório para 400 pessoas, a previsão do Iffar é de que 1,4 mil alunos possam ser atendidos. Para tal, haveria a contratação de 70 professores e 45 técnico-administrativos em educação.

Ainda conforme a reitora, demais municípios também concorrem para receber campus do Iffar, o que justifica o movimento efetuado em Santa Maria. "Santa Maria está em boa posição para ser uma das cidades contempladas. Essa manifestação formal que realizamos hoje demonstra que estamos nos adiantando para que tudo esteja em condições assim que o MEC sinalize positivamente. Se deixássemos para agir depois, o tempo poderia não ser o suficiente diante dos trâmites em termos na Câmara de Vereadores", disse.

Ainda não foram decidido quais cursos farão parte da grade curricular caso o campus se confirme no município. A reitoria do Iffar permaneceria no mesmo lugar, na Alameda Santiago do Chile, 195, no bairro Nossa Senhora das Dores.