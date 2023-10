Programa Capacitar Pelotas forma a primeira turma

O programa Capacitar Pelotas, que tem como objetivo oportunizar mais capacitação profissional para jovens e adultos e, consequentemente, mais oportunidades no mercado de trabalho, formou as primeiras turmas esta semana. Ao todo, 197 alunos, de 16 turmas, receberam os certificados de conclusão em diversos cursos profissionalizantes oferecidos pelo município em parceria com o Senac e o Senai.

As capacitações são destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social e atendidas pelos serviços e programas da Secretaria de Assistência Social (SAS). Com o investimento inicial de R$ 397,3 mil, já foram disponibilizadas 510 vagas distribuídas por 23 habilidades em diferentes áreas do conhecimento. Além de alimentação, todos os alunos recebem subsídio para o transporte.

O diretor do Senac Pelotas, Tiago Radmann, destacou os impactos da educação profissionalizante como ferramenta de transformação social. "Por meio dessa parceria estamos trabalhando com quase 160 alunos e ainda temos três turmas em andamento para finalizar esse projeto. A educação, especialmente profissionalizante, tem esse papel de transformação social", enfatizou o gestor.