Mercado Público de Santa Rosa tem nove boxes disponíveis

A prefeitura de Santa Rosa, através da Secretaria de Agricultura, informou que está aberto o período para habilitação da concessão de boxes no Mercado Público. O local conta com 52 boxes, sendo que nove desses estão disponíveis para concorrência à concessão remunerada de uso.

Os produtores interessados em obter a habilitação dos boxes vagos, devem preencher os requisitos exigidos no processo de seleção. A concessão é válida por um período de cinco anos, podendo ser renovada posteriormente. O prazo para a entrega da documentação vai até às 8h do 17 deste mês.

Os requisitos para participar do processo de concessão: ser produtor rural em Santa Rosa e comprovar que os produtos comercializados são oriundos de propriedades rurais do município, possuir bloco de produtor ou ter registro no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de Santa Rosa e comprovar que os produtos comercializados são oriundos de propriedades rurais do município, no caso de agroindústrias. Mais informações podem ser consultadas no site da prefeitura.