Evento em Santa Cruz do Sul debate temas relacionados a questões ambientais

Ocorreu nesta terça-feira (3) a primeira edição do encontro ESG Experience, uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Santa Cruz do Sul que reúne empresários, líderes sociais e ativistas interessados em debater a governança ambiental, social e corporativa (tradução da sigla, em inglês, ESG). No auditório do Memorial da Unisc, profissionais renomados da cidade e outros municípios da região apresentam orientações e relatos de sucesso sobre desenvolvimento sustentável aplicado à realidade local do Vale do Rio Pardo.

A abertura do evento abordou a conjuntura envolvida em torno do tema, por meio de explanações da prefeita Helena Hermany; do presidente da ACI, César Cechinato; do presidente do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) e prefeito de Vera Cruz, Gilson Becker; da vice-reitora da Unisc, Andréia Rosane de Moura Valim; e do vice-presidente da OAB de Santa Cruz do Sul, Cássio Arend. Em seu pronunciamento, César Cechinato, que além de presidente da ACI é secretário municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, avaliou que os critérios de ES aplicados às práticas das instituições são cada vez mais cobrados pelos consumidores do século XXI, que desejam que as empresas cada vez mais priorizem a preservação do planeta e a mitigação dos efeitos da desigualdade social.

"ESG é sustentabilidade, é responsabilidade ambiental. Trata-se não apenas de questões éticas que o responsável terá na boa governança, mas também de uma nova forma de fazer negócios aliando preocupação socioambiental e desempenho econômico-financeiro", explicou Cechinato, ao observar que o ESG Experience se apresenta como um dos maiores eventos do setor já realizados no interior no Rio Grande do Sul.

As chuvas que devastaram diversas regiões do Estado em setembro, além de recentes eventos climáticos extremos no norte do país e ao redor do mundo - como as enchentes em Nova York e o calor intenso na Europa - foram lembrados pela prefeita Helena Hermany, ao analisar que "a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente são tarefas que não podem mais ser adiadas". Em seu discurso, ela disse que a cidade de Santa Cruz do Sul é privilegiada por ter empresas que, há muito tempo, têm em seus pilares a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável, mas pontuou que ainda há muito a ser feito para a garantia de um futuro sustentável e equilibrado para as próximas gerações.