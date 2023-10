Dez idosos são resgatados de clínica clandestina em Taquara

A prefeitura de Taquara participou, na segunda-feira (2), de uma operação de resgate de 10 idosos que estavam em uma clínica geriátrica clandestina, no distrito de Santa Cruz da Concórdia. O município esteve presente através das equipes da Vigilância Sanitária, pela Secretaria de Saúde, e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, em trabalho realizado em conjunto com a Polícia Civil.

A denúncia foi feita há alguns dias através do Disque 100. Posteriormente, o Ministério Público acionou o município para atuar em conjunto com a Polícia Civil durante a operação. De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Mário Dias, os idosos estavam em um ambiente bastante insalubre, com mau cheiro, sujos de fezes e urina. "Em um dos quartos que visitamos, tinham dois porcos dentro dele, e em um terceiro, havia também um leitão. Foi uma situação muito degradante encontrada na residência", afirma. Além disso, não havia água encanada na clínica clandestina, e a água da piscina era usada para o banho dos idosos ou para fazer comida.

Tanto nesta segunda quanto nesta terça-feira (3), a Secretaria de Saúde realiza avaliações médicas com os idosos resgatados, para avaliar quais são as comorbidades de cada uma das vítimas. "Esta triagem é necessária para ver que tipo de medicação poderemos dar a estas pessoas. Além disso, estamos verificando os dados dos idosos, para localizar parentes próximos, para que, posteriormente, possamos fazer os devidos encaminhamentos", explica o secretário de Saúde, Dodô Mello.

Já a pasta de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania trabalha na parte de assistência social com as vítimas. Todos foram encaminhados a uma clínica geriátrica particular, custeada pelo município. O local não será divulgado para preservar a identidade destes idosos. "Já conseguimos contatar algumas famílias. Ainda está sendo muito difícil encontrar alguns dados, mas no momento, estas pessoas seguirão neste lar para onde foram levadas na noite passada. Estamos fazendo todos os esforços para encontrar os seus familiares, para que em breve estas pessoas possam voltar para as suas cidades de origem", completa o secretário de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, Maurício Souza Rosa.