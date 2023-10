Univates promove Feira de Cursos no fim de outubro

A 22ª edição da Feira de Cursos da Universidade do Vale do Taquari (Univates) ocorre em outubro. Este ano, o evento acontece no dia 25 no campus da universidade, em Lajeado, nos turnos da manhã e da noite. Os visitantes terão a oportunidade de participar de atividades práticas, interagir com professores e estudantes, descobrir seu perfil profissional e, ainda, aproveitar uma experiência imersiva. A feira conta com mais de 60 atividades, que serão desenvolvidas ao longo da programação.

O evento trará uma programação diversificada, composta por atividades organizadas pelos cursos de graduação presenciais, de Educação a Distância (EAD) e pelos cursos técnicos da instituição. Essas vivências estarão distribuídas em diversos prédios, salas, laboratórios e áreas de convivência do campus.

O curso de Engenharia Elétrica, por exemplo, em uma das atividades, irá mostrar aos participantes que a energia permeia todos os setores, como o comercial, industrial e residencial. A atividade, denominada Dark Escape Room irá permitir aos visitantes explorar os diversos sentidos, é o que conta a professora Aline Kafer, coordenadora do curso. "Todos sentirão a eletricidade sem levar choques. O escape room é uma sala escura justamente para mostrar a primeira utilidade da energia elétrica: a iluminação", explica Aline.

Além das atividades oferecidas pelos cursos, haverá experiências extras para os visitantes, como o Portal das Profissões, que será um momento para descobrirem qual é o seu perfil profissional. A ação acontece no auditório do prédio 7. Outra atração serão os espaços para tirar fotos pelo campus, assim como a visita guiada ao Share Student Living.

Os alunos do 3º ano do Ensino Médio participarão de uma vivência única, com spoiler do futuro e, neste ano, com uma participação especial, ainda surpresa, no Teatro Univates. Além disso, haverá o Espaço Vestibular Univates, local para inscrição gratuita no processo seletivo e para esclarecer dúvidas sobre o provão, a ser realizado no dia 19 de novembro, o qual concederá bolsas de estudos integrais por um semestre.