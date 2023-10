Novo Hamburgo abre edital para reforma da Casa da Lomba

A Secretaria Municipal da Cultura de Novo Hamburgo está com o edital aberto para a contratação de uma empresa visando a realização do restauro do imóvel denominado Escola Mayer - Casa da Lomba, localizada na rua João Aloysio Algayer, nº 1625, em Lomba Grande. Os interessados em participar deverão atender os requisitos e entregar a documentação solicitada no edital até às 14h do dia 10 de outubro, na quarta-feira.

Em julho do ano passado , um evento marcou a assinatura de um convênio entre o município e o Ministério Público (MPRS), a fim de viabilizar a restauração da Casa da Lomba. O projeto de restauro foi inscrito em um programa do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, que é executado pelo Ministério Público, e foi contemplado em R$ 1.074 milhão, que é o teto. Com a contrapartida da prefeitura, será aplicado R$ 1.6 milhão.

Construída em 1860 por iniciativa de moradores e da comunidade religiosa, a Casa da Lomba é um ponto considerado de grande relevância histórica para Novo Hamburgo. O espaço era utilizado como salão paroquial e escola, sendo um dos primeiros colégios do Estado. Poderão participar desta licitação todas as pessoas jurídicas interessadas que atendam às exigências do edital e exerçam atividades compatíveis com o objeto solicitado.

O imóvel, no bairro Lomba Grande foi adquirido pela Prefeitura em 2011 e era utilizado como espaço multicultural. A Casa foi tombada em 2007. Por causa de seu avançado estado de deterioração, o município decidiu intervir no prédio e retomar as ações de resgate desta parte da história hamburguense.