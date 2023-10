Caminho Gaúcho de Santiago completa nove anos em outubro

O roteiro turístico Caminho Gaúcho de Santiago completa nove anos no mês de outubro. O percurso foi criado e inspirado por moradores de Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, após trilharem o Caminho de Santiago de Compostella, na Espanha, e perceberem a semelhança com o munícipio gaúcho.

No dia 19 de outubro de 2014, com apoio do cônsul espanhol José Pablo Aguilar, o Caminho foi inaugurado. Segundo Carmen Monteiro, diretora de Turismo de Santo Antônio da Patrulha, o trajeto assemelha-se aos últimos 100 quilômetros do caminho espanhol e tem dois pontos de partida que podem ser feitos, de acordo com o desejo do caminhante. Carmen explica o percurso inicial era um "caminho cru e modesto", cercado de mata e estrada de chão e tinha incialmente o percurso de 12 quilômetros, iniciando na ERS-030, na localidade de Montenegro, dentro do município, e finalizando na Igreja da Matriz de Santo Antônio da Patrulha.

Em 2019, foram adicionados mais seis quilômetros ao percurso, possibilitando aos peregrinos comprarem produtos de comerciantes da região. Entre os produtos, destacam-se como a tradicional rapadura da cidade, cervejas e cachaças e destilados em geral. O município realiza uma contagem não oficial dos peregrinos através dos "Guardiões do Caminho". São moradores da cidade que tem um carinho especial pelo trecho. "O caminho está cada vez mais abastecido e atrativo, os caminhantes estão acreditando no trajeto e nas atrações que ele encontra ao chegar no final." disse a diretora de Turismo da cidade.

A prefeitura realizará uma caminhada especial para comemorar os nove anos do Caminho Gaúcho de Santiago e terá a participação da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela do Estado do Rio Grande do Sul (ACASARGS), organização fundada com objetivo de reunir pessoas que fizeram o trajeto na Espanha e se reúnem para trocar relatos e realizar expedições, também, em outras cidades gaúchas. O evento de comemoração será realizado no dia 22 de outubro e terá carros de apoio da prefeitura, com suplementos naturais para ajudar os andarilhos em eventuais dificuldades no trajeto. Os participantes também poderão parar em restaurantes, lojas de artesanato e de produtos da região no final do trecho turístico para realizar compras.

O participante que finalizar os 12 ou 18km do percurso do Caminho Gaúcho de Santiago recebe um certificado com nome, quilômetros andados, assinatura da consulesa da Espanha e da prefeitura de Santo Antônio da Patrulha. Quem quiser participar do evento não precisa se inscrever, basta comparecer na Igreja Matriz da cidade, de onde sairá o cotejo, a partir das 8h do dia 22. Antes do início da caminhada será dada a benção aos participantes pelo padre da paróquia.