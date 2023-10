Pelotas aguarda recursos federais para obras pós-chuvas

Enquanto aguarda o reconhecimento, pelo governo federal, da situação de emergência devido aos estragos e prejuízos causados pelas chuvas, a prefeitura de Pelotas deu início ao plano de trabalho de recuperação da cidade. A expectativa é de agilizar os processos e estar com tudo pronto, esperando o quadro ser reconhecido.

Para acelerar a formatação dos projetos, a prefeita Paula Mascarenhas reuniu, nesta segunda-feira (2), os secretários municipais, com a intenção de definir as medidas a serem adotas em diferentes áreas. Conforme a prefeita, a ideia é organizar o trabalho integrado para a recuperação dos pontos mais danificados com celeridade.

"Precisamos deixar claro que, para virem recursos, nós não podemos recuperar antes, porque, se fizermos, não seremos ressarcidos. Então, em alguns locais mais atingidos, pedimos que as pessoas tenham a compreensão de que, talvez, a gente não possa fazer a intervenção de imediato, a não ser algo provisório, para termos chance de receber os recursos federais. Mas, estamos com as equipes dedicadas a esse plano de trabalho", observou.

Com o objetivo de agilizar os processos, o coordenador do Observatório de Segurança Pública e Prevenção Social, Samuel Rivero, apresentou os procedimentos, normas e especificidades exigidos pela Defesa Civil e tudo o que é possível ser pleiteado junto aos órgãos federais, como pontes, bueiros, muros de contenção, desobstruções e recuperação de vias.

Todos os pedidos precisam ser embasados com levantamento de dados, laudos técnicos e estimativas e apuração de custos, para o restabelecimento e reconstrução das infraestruturas públicas, sem desatender aos critérios estabelecidos. No caso das pontes da zona rural, a Prefeitura contabiliza 19 com avarias. Entretanto, nove que superam os dez metros de vão precisam ser projetadas em concreto e não mais de madeira.