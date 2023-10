Hospital de Roca Sales é reaberto para atendimento ao público

O Hospital Roque Gonzales, de Roca Sales , foi reaberto nesta segunda-feira (2) oferecendo todos os serviços anteriormente disponíveis para a população. O município do Vale do Taquari foi um dos mais afetados pela enchente do começo de setembro. Voltaram a funcionar ala de internação, sala de emergência e de observação, raio-X, eletrocardiograma, exame de laboratório e farmácia interna, além de copa e cozinha e do setor administrativo.

As aberturas de madeira nas portas e janelas foram substituídas por alumínio, e o piso de cerâmico, por vinílico. O local também ganhou novos forros de gesso, consultório médico e banheiros. A Secretaria Estadual da Saúde repassou R$ 150 mil para o reestabelecimento do hospital e R$ 400 mil para a pasta municipal de Saúde.

A secretária municipal da Saúde e interventora do Roque Gonzales, Raquel Oestreich, destaca a celeridade na reabertura da instituição. "Foi um trabalho realizado com comprometimento, em tempo recorde, para reestabelecer o serviço para a comunidade, que tanto precisa", afirma Raquel.

Com a reabertura do hospital, a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) encerrou a operação em Roca Sales. Um hospital de campanha havia sido erguido na cidade, dias após a enchente, com recursos da Força Nacional e equipamentos do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), de Porto Alegre. A equipe contou com 36 profissionais de saúde, incluindo funcionários e residentes do GHC, além de técnicos do Ministério da Saúde.

"Estou muito feliz com a união dos gaúchos e dos voluntários, e com a comunidade de Roque Sales como um todo. Foi um trabalho incansável para que o hospital reabrisse", ressaltou a titular da SES, Arita Bergmann. "A limpeza e a reforma proporcionam um benefício significativo para pacientes e familiares. Quando está tudo limpo, pintado, com armários restaurados e, por exemplo, televisores para se distrair, a diferença é enorme, pois é proporcionado um tratamento mais humanizado para os pacientes", disse.