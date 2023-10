Ao custo de R$ 70 milhões, Canoas terá mais duas casas de bombas

Para uma atuação mais eficiente contra acúmulos de água no bairro Mato Grande, a Prefeitura de Canoas, por meio de recursos garantidos junto à Corsan, irá construir duas novas Casas de Bombas e um dique na região. O projeto conta com investimento de aproximadamente R$70 milhões.

"Conseguimos captar essa importante verba com a Corsan para construção das nossas Casas de Bombas 9 e 10, que, junto com o fortalecimento do dique, irão ajudar a por um fim nesses problemas de acúmulos de água no Mato Grande. A Prefeitura está ciente da situação e presta todo o auxílio à população, seja no transporte ou apoio", ressalta o prefeito Jairo Jorge.

As fortes chuvas que atingiram Canoas no mês de setembro, 531,6 milímetros, maior registro da história do município, causaram danos em todos os quadrantes da cidade. No bairro Mato Grande, um dos mais afetados, a Secretaria Municipal de Obras e a Subprefeitura Sudoeste trabalham para drenar a água acumulada no local. Provisoriamente, foram instalados cinco motores, capazes de retirar em torno de 1,2 mil litros de água por segundo.