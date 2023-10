Festival de Balonismo reúne 40 mil pessoas em Bento Gonçalves

A quinta edição do Festival de Balonismo de Bento Gonçalves encerrou no domingo como a maior edição já realizada na cidade. Cerca de 40 mil pessoas passaram pela Fundaparque nos três dias de evento. Desde sexta-feira (29) a população pode acompanhar voos que passaram pelos bairros e interior.

Foram, pelo menos, 14 balões participando do evento, com três especiais. O festival também contou com shows, área infantil e praça de alimentação coberta. Um dos grandes diferenciais deste ano foram os voos que saíram dos bairros.

No sábado a diversão continuou com os voos livres e competitivos, além do NightGlow. Outro ponto de destaque desta edição foram os shows. Ao longo dos três dias, artistas de diferentes estilos passaram pelo palco montado na Fundaparque, animando o público presente.

O secretário de Turismo de Bento Gonçalves, Davi Da Rold destacou a importância do evento. "O festival foi completo, com os melhores pilotos fazendo a alegria dos aficionados em balonismo e também com um mix de atrações musicais de muita qualidade. Os voos que saíram dos bairros também foi um ponto a celebrar, porque aproximamos ainda mais os balões da comunidade", disse.