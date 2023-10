Projeto de requalificação em avenida de Santa Cruz do Sul vai passar por modificação antes de ser licitada

O projeto de requalificação da rua Borges de Medeiros, entre as ruas Marechal Floriano e Marechal Deodoro, passará por modificações em Santa Cruz do Sul. Conforme a prefeita, Helena Hermany, as mudanças buscam harmonizar a proposta com as aspirações dos empresários estabelecidos na quadra e também dar condições para a manutenção das árvores que se encontram na via.

"Essa proposta procura tornar o nosso centro ainda mais atrativo para a população e aqueles que nos visitam. O Passeio da Borges será mais um agradável espaço de lazer e encontro em Santa Cruz do Sul", disse. A proposta mantém a ideia de estreitamento da via, com uma única pista para veículos, e o alargamento das calçadas laterais, dando mais espaço e prioridade para os pedestres.

Os passeios laterais receberão cobertura e platôs com bancos, floreiras e canteiros, instalados de acordo com projeto de paisagismo. As árvores serão mantidas e a cobertura será planejada de forma a preservá-las e permitir a execução de podas e manutenções.

A proposta para as mudanças na avenida também preveem a instalação de um espelho d'água próximo do cruzamento com a rua Marechal Deodoro, onde deve ser aproveitada a chuva captada a partir das coberturas. A expectativa da prefeitura é de encaminhar o projeto para licitação até o final do ano.