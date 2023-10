São Gabriel se mobiliza para pleitear um campus do IFFar

O município de São Gabriel, na Fronteira Oeste, está mobilizado para receber um campus do Instituto Federal Farroupilha (IFFar). O prefeito Lucas Menezes, outras lideranças políticas e estudantes pleiteiam junto ao governo federal a escolha da cidade, que já conta com um centro de referência da instituição de ensino desde 2014. Como principais argumentos, o grupo cita a localização geográfica central na região e a demanda por novos cursos, o que garantiria maior qualificação da mão de obra.

Atualmente, a unidade de São Gabriel tem cinco turmas: duas em agroindústria e uma turma de manutenção e suporte em informática. No ensino superior, uma de pedagogia e outra de licenciatura em matemática. No total, são 125 alunos ativos. A estrutura física, que é disponibilizada pela prefeitura, tem uma área de 2,5 mil metros quadrados, com três salas de aulas e dois laboratórios com computadores. A capacidade é para 80 alunos por turno, além de sala do setor administrativo e outras dependências internas, como cozinha e banheiros.

"O campus do Instituto Federal Farroupilha é muito importante porque seus cursos qualificam nossos estudantes, valorizando a vocação da nossa região e permitindo que eles estudem mais perto de casa. São Gabriel tem posição geográfica privilegiada para vários municípios vizinhos, com uma população estimada em quase 100 mil habitantes. Além disso, a maior circulação de estudantes, professores e outros funcionários do campus terá reflexos positivos na economia e no desenvolvimento geral da cidade", avalia o prefeito Lucas Menezes.

Com o campus, a unidade passaria a ter autonomia administrativa, financeira e pedagógica. Poderiam ser ofertados cursos técnicos e superiores públicos, gratuitos e de qualidade. Além da posição geográfica, a cidade conta com o campus desativado da Universidade da Região da Campanha (Urcamp) para a possível instalação do IFFar. A área de cerca de cinco hectares tem infraestrutura composta de prédios acadêmicos e administrativos, com biblioteca, auditório, salas de aula, laboratórios, estacionamento, entre outros. Atualmente, está sendo negociada entre a Reitoria da Urcamp e a Prefeitura de São Gabriel a destinação da área para a implantação do campus do IFFar.

O edital para que os municípios se candidatem para receber o campus deve ser publicado este mês. Municípios que já contam com centros de referência têm vantagem, segundo portaria do Ministério da Educação.