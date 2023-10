Polvos feitos de crochê ajudam bebês internados em Caxias do Sul

Hospitais das redes pública e privada de Caxias do Sul, que também servem de referência para público de outros 48 municípios, contam agora com uma iniciativa que pretende multiplicar o número de braços estendidos aos bebês e crianças internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) neonatal e pediátrica das instituições. A Associação Polvo Amigo surge com a missão de formar voluntários que desejam confeccionar polvinhos feitos de crochê para doar aos pequenos em internação. O brinquedo tem propriedades terapêuticas: serve para relaxar, transmitir segurança e aconchego - principalmente aos bebês, que brincam com os tentáculos do bichinho, remetendo ao que costumavam fazer com cordão umbilical, no útero da mãe - e contribui muito para o conforto e a recuperação dos pimpolhos.

O site da entidade (polvoamigo.com.br) disponibiliza todas as informações relativas ao projeto, como datas e inscrições para os próximos cursos, números do volume de material já recebido e encaminhado para doação, dentre outros. Os cursos são gratuitos e as vagas são limitadas. As atividades ocorrem no salão da paróquia Sagrada Família.

Desde julho, quando a organização foi constituída, já foram doados 80 polvos e formados 85 voluntários (de um mês para outro, o número de doações triplicou e o de voluntários, quase dobrou). Em julho foram recebidos ainda 70 polvos, quatro quilos de fibra siliconada anti-alérgica e 30 rolos de fio 100% algodão. "Além do tamanho padrão, que é o mais adequado para o manuseio pelos bebês, o maior cuidado é com a matéria-prima para a confecção dos polvinhos. Só usamos fios 100% algodão e uma fibra siliconada hipoalergênica, que também é compatível com os processos de esterilização. Todos os brinquedos passam por esterilização antes de serem entregues às crianças", alerta o presidente da associação, padre Elton Marcelo Bussolotto Aristides.