Unidade móvel realizará mamografias em 17 cidades do Vale do Rio Pardo

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) lança em outubro uma campanha de prevenção ao câncer. Por meio de uma parceria com o Mama Móvel, será disponibilizada uma unidade móvel para percorrer os 17 municípios consorciados, realizado 600 mamografias, divididas proporcionalmente aos municípios. A partir do dia 9 inicia-se um roteiro de exames pela região.A intenção, conforme o presidente do Cisvale, Gilson Becker, é ampliar o acesso aos exames de rastreio como a mamografia, que para mulheres com idade dos 50 aos 69 anos é indicado anualmente. A ação deverá percorrer os 17 municípios consorciados e contar com o apoio de prestadores de serviço da área credenciados ao Cisvale. “Enquanto consórcio regional, nossa atuação na área da saúde tem como principal objetivo ampliar o acesso a consultas, exames, diagnóstico e tratamentos especializados aos nossos municípios. Esta ação, viabilizada com a empresa do Mama Móvel será muito importante para alcançar uma demanda de exames maior”, pontua.O roteiro será iniciado em Vera Cruz, no próximo dia 9. Durante todo o mês de outubro, a unidade móvel irá percorrer os municípios, alguns deles com destaque para atenção às comunidades do interior. “A divisão do número de exames disponibilizados se deu a partir de um levantamento feito com o público-alvo prioritário (50 aos 69 anos), segundo o Ministério da Saúde. Contabilizamos a quantidade de mulheres em cada um dos municípios e fizemos o rateio”, confirma o presidente.Segundo a diretora executiva do Cisvale Léa Vargas, o Mama Móvel tem capacidade de realizar até 70 exames por dia. A mamografia é feita dentro do consultório móvel e o resultado será encaminhado após, para a Unidade Básica do município. Em casos em que houver a detecção de algum problema, o serviço de saúde de referência da paciente será comunicado com urgência, para os procedimentos necessários em caso de um diagnóstico que pode apontar um resultado positivo para câncer de mama. “A importância da prevenção se dá por diversos dados. Entre eles, um estudo da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc), que prevê que até 2040, a carga do câncer de mama aumentará para mais de 3 milhões de novos casos por ano. Isso representa um aumento de 40%”, alerta Léa.De acordo com ela, com exceção do câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é o que mais acomete mulheres no Brasil. “Por isso a necessidade do diagnóstico precoce ainda é o melhor caminho. O Outubro Rosa é fundamental para promover a saúde preventiva da mulher e reverter essa situação alarmante”, complementa a diretora.