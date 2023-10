Obras vão concluir novo quartel dos Bombeiros em Canela

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin esteve no quartel do Corpo de Bombeiros para anunciar um importante investimento para a comunidade. Ele assim a ordem de início de obra para a conclusão do novo quartel. O investimento será de R$ 2.136 milhões, e a empresa responsável pelos trabalhos tem prazo de 300 dias para a conclusão da obra.

A primeira etapa da obra contemplou a estrutura do prédio e agora esta segunda etapa dará continuidade aos projetos arquitetônico, elétrico, hidrossanitários, de interior, entre outros, visando a conclusão do quartel. “Foi uma luta incansável até chegarmos a este momento. Faço um agradecimento especial aos deputados e vereadores que auxiliaram com o envio de verbas e espero que o mais rápido possível possamos entregar esse quartel para comunidade”, disse o secretário de Obras, Marcelo Savi, lembrando que os recursos foram garantidos por meio de emendas federais, emendas impositivas de vereadores e recursos próprios da Prefeitura Municipal de Canela.