Rio Grande vai custear 25 projetos da área ambiental

Interessados em apresentar projetos de apoio a pesquisas e ações de conservação ambiental em Rio Grande têm até 11 de outubro para inscrever suas propostas. O Fundo Municipal de Meio Ambiente irá custear até 25 projetos, investindo entre R$ 30 mil e R$ 120 mil na execução ou na qualificação de cada um deles.

A intenção da prefeitura do Rio Grande, da Secretaria de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande é selecionar e auxiliar projetos de pesquisa, extensão e desenvolvimento científico e tecnológico, bem como atividades relacionadas à conservação ambiental vinculadas aos programas do Plano Ambiental Municipal vigente, ao Plano de Manejo da APA da Lagoa Verde e ao Plano de Ação Nacional de Conservação dos Ecossistemas Lacustres e Lagunares do Sul do Brasil - PAN Lagoas do Sul. "É importante ressaltar que é a primeira vez que é aberto um edital de chamamento público para que as instituições interessadas possam apresentar projetos de sustentabilidade a serem financiados pelo fundo municipal de meio ambiente", afirma o o secretário de Meio Ambiente, Pedro Fruet,

Para isso, os projetos devem buscar a gestão integrada dos recursos naturais e conservação dos ecossistemas, de forma alinhada às políticas nacionais, aos indicadores e às metas referentes aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Unesco, visando também aumentar o potencial de eficácia ao combate e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Os interessados deverão respeitar os limites financeiros apresentados no edital, que define a aplicação mínima de R$ 30 mil e máxima de R$120 mil. De acordo com os critérios estabelecidos, serão aprovadas, no máximo, as 25 propostas com melhores avaliações.