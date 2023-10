Refeição no Restaurante Popular de Santa Maria sobe para R$ 4

A prefeitura de Santa Maria confirmou que, a partir desta segunda-feira (2), o valor da refeição do Restaurante Popular passa a ser de R$ 4,00. O reajuste foi uma decisão unânime do Conselho de Segurança Alimentar (Comsea), órgão que atua no controle social das políticas públicas de segurança alimentar do município, em reunião realizada na primeira quinzena de setembro.“O reajuste se deu a partir de um estudo que fizemos, por conta da oscilação de mercado, de carnes e de todos os gêneros alimentícios. Começamos a discutir esta questão com o Conselho de Segurança Alimentar, que é o órgão que delibera e faz o controle social. Também foi feita menção de que esse reajuste não seria muito oneroso aos usuários do serviço, porque o preço do Restaurante Popular, desde que ele foi reaberto, no final de 2019, se manteve em R$ 3,00”, explica o secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Leonardo Kortz.O Restaurante Popular tem capacidade para atender diariamente 575 pessoas/dia e conta com investimento anual da Prefeitura de mais de R$ 1,2 milhão. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 11h30min às 13h30min, exceto feriados.