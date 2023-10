Novo aeroporto de Caxias do Sul pode ter primeiras obras em dezembro

Um encontro promovido pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), nesta sexta-feira (29) tratou, dentre outras demandas, do projeto do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. Sob o tema "Do projeto ao primeiro voo", o evento reuniu lideranças importantes da política e empresariais para debater os avanços e próximos passos desse empreendimento estratégico para a infraestrutura do Rio Grande do Sul, cuja expectativa é de ser concluído em 2026.

Por meio de uma linha do tempo, o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, relembrou a cronologia dos principais fatos envolvendo o projeto, desde 2004, quando o Instituto de Aviação Civil avaliou possíveis áreas para o novo aeroporto de Caxias do Sul, até agosto deste ano, quando foi publicada a Licença de Instalação pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). De acordo com Didomenico, a previsão de encaminhamento pelo município para elaboração do edital de contratação das obras de infraestrutura é dezembro deste ano.

"Homologada a contratação, o prazo projetado é de três anos para execução das obras", informou. A estrutura projetada prevê área do terminal de passageiros de 6 mil m², estacionamento com 500 vagas, pátio para aeronaves com 31 mil m², pista de pouso e decolagem com 1.930 metros de extensão e comprimento de pista total de 2.530 metros.

O sentimento dominante ao final do painel é de que a corrida pela implantação do aeroporto entra na sua reta final. Uma vez iniciada a construção, o que ocorreria em 2024, o prazo de execução previsto é de três anos.

Um dos tópicos discutidos no painel realizado na Serra foi a questão dos acessos rodoviários que conectam o novo aeroporto à região, uma demanda vista com preocupação, sobretudo, por municípios como Gramado e Canela, que esperam receber turistas via novo terminal. O secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, garantiu que o governo do estado se dispõe e vai construir os acessos viários. Ele anunciou que o Conselho de Administração do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer-RS) aprovou a inclusão no sistema rodoviário estadual a atual ERS-466, além de a autarquia já ter iniciado a elaboração do Termo de Referência para a contratação do Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental da rodovia que ligará a Rota do Sol com o futuro aeroporto em Caxias do Sul, passando por Gramado e, posteriormente, por Canela, num custo estimado de R$ 200 milhões.