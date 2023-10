Passarelas começam a ser instaladas em pontos da ERS-118

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) recebeu as vigas necessárias à construção das rampas de acesso à passarela de pedestres da ERS-118. Com comprimento aproximado de 9 metros, a estrutura metálica será empregada nas laterais da travessia localizada no quilômetro 2,5 da rodovia, em Sapucaia do Sul.

Atualmente, ocorre a montagem da estrutura metálica que serve de apoio para os elementos que compõem a passarela. A próxima etapa da obra será a concretagem das rampas de acesso e a pavimentação do passeio. Ao todo, o governo do Estado investirá cerca de R$ 4,6 milhões na travessia, que está sendo executada desde janeiro deste ano.

Todas as passarelas apresentam o mesmo padrão: são estruturas metálicas que atendem às normas de acessibilidade, com rampas de acesso e segurança, contando com as laterais protegidas por telas e iluminação própria. "Seis passarelas estão sendo construídas ao longo dos 21,5 quilômetros duplicados entre Sapucaia do Sul e Gravataí, com investimento de R$ 28 milhões do Tesouro do Estado", ressalta o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. "Além dessa que está em obras, duas estão concluídas - uma do quilômetro 2,5, em Sapucaia do Sul, e outra no 10, em Cachoeirinha. A travessia que será implantada no quilômetro 2, em Sapucaia do Sul, aguarda desapropriação e liberação do trecho e as projetadas para os quilômetros 14 e 19, em Gravataí, estão em licitação", disse.