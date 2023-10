Ponte entre Imbé e Tramandaí tem pista bloqueada para obras

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito de Imbé bloqueou uma das pistas da ponte Giuseppe Garibaldi, no sentido Imbé/Tramandaí. O motivo é a troca de uma adutora para melhorar o serviço de abastecimento de água nas duas cidades.Por conta disso, a pista da direita da travessia entre as duas cidades ficará temporariamente bloqueada para trânsito de veículos. As demais pistas da estrutura não serão afetadas. A previsão é que a primeira etapa dos trabalhos sejam concluídos esta semana, quando o trânsito será normalizado até o início da segunda fase.De acordo com o gestor da unidade de Imbé da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), Tiago Marques, o objetivo da manutenção é diminuir os transtornos com falta de água entre Imbé e Tramandaí, permitindo que ambas estações possam auxiliar o serviço de fornecimento de água da cidade vizinha em caso de desabastecimento temporário.Segundo o secretário Vinicius Rebechi Haubert, titular da pasta os trabalhos ocorrerão das 8h30 às 17h, para fugir dos principais horários de movimento intenso no local. Durante o final de semana, o trânsito será liberado normalmente.