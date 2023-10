Estrela contabiliza R$ 380 milhões em prejuízos com enchentes

O prefeito de Estrela, Elmar Schneider, entregou pessoalmente à primeira-dama do País, Janja Silva, durante visita na quinta-feira (28) o relatório dos impactos da enchente no município de Estrela. O compilado com oito volumes e mais de 1,5 mil páginas apresenta todos os laudos técnicos dos prejuízos, na cidade e no interior, que somam mais de R$ 380 milhões.

O levantamento também foi encaminhado ao governo do Estado, através do vice-governador Gabriel de Souza. A enchente elevou o Rio Taquari aos 30,17 metros, ultrapassando a enchente de 1941, atingindo em Estrela um total de 3.086 moradias, deixando milhares de pessoas desabrigadas, famílias alocadas em abrigos municipais e inúmeros prejuízos para pessoas e empresas, além da incalculável perda de duas vidas e do dano ambiental que levará mais de meio século para ser recuperado.

Conforme o levantamento feito pelo município, na saúde o prejuízo chegou a R$ 1,8 milhão, com perdas de mobiliário e equipamentos nos dois postos atingidos, nos bairros das Indústrias e Moinhos. Na área da educação, o município encaminhou pedido de novas escolas para o bairro Boa União, além de duas escolas no Loteamento Nova Morada, a fim de suprir futura demanda de famílias realocadas, num investimento total de R$ 20,9 milhões.

Na parte habitacional, apontamento com laudos técnicos do total de 783 casas danificadas com impossibilidade de retorno das famílias, além de 84 residências totalmente destruídas ou levadas pela força das águas. O município solicitou a construção de 960 habitações, totalizando um investimento de R$ 200 milhões. Para isso, já apresentou uma área junto ao Loteamento Popular 5, no bairro Boa União, para construção de 320 habitações.

Na agricultura, levantamento feito em parceria com a Secretaria de Agricultura, Emater e STR somou um total de R$ 9,2 milhões em perdas de animais, lavouras, materiais, insumos e recuperação de estradas. Seis pontes necessitam de reconstrução, num investimento de R$ 3,4 milhões. Um relatório de danos ambientais apontou, também, necessidade de rede de reconstrução das encostas do Rio Taquari.