ONG ajuda a encontrar animais perdidos após chuvas no Vale do Taquari

Após as chuvas que trouxeram problemas para o Vale do Taquari, um professor, um estudante e um diplomado do curso de Engenharia de Software da Universidade da Região do Vale (Univates), sentiram necessidade de contribuir com a comunidade do Vale do Taquari, assim no dia 9 de setembro surgiu o projeto Pets Vale do Taquari. O objetivo do projeto é localizar e encontrar animais que acabaram se perdendo durante a enchente que atingiu a região. A ideia surgiu inspirada no site Ajuda Vale do Taquari, plataforma criada para ajudar as pessoas que sofreram com perdas pós-cheia.

Idealizado por Fabrício Pretto, Mateus Roveda e Zeno Sbardellotto Júnior, a organização não governamental (ONG) Pets Vale do Taquari possui 13 voluntários, que atuam para cadastrar e catalogar novos animais, além de entrar em contato com os tutores e produzir conteúdos para redes sociais. Os voluntários foram recrutados através de estudantes e diplomados de diferentes cursos da Univates, o grupo criou um perfil em uma rede social e entrou em contato com as ONGs que trabalham procurando animais perdidos na região.

O professor Fabrício Pretto explica como o processo funciona. "Nós não nos envolvemos diretamente com os animais, funcionamos apenas como uma ponte, o cadastro é feito por meio dos voluntários do projeto, as pessoas que encontraram um animal ou buscam por um bichinho perdido, devem relatar o caso entrando em contato com os voluntários e realizando um cadastro através do site (petsvaledotaquari.com.br)", conta

A organização Pets Vale do Taquari possui 211 animais cadastrados no site, 43 já foram localizados, entre os animais constam cachorros, gatos, cavalos e uma vaca. O site da instituição hospeda outras nove ONGs parceiras voltadas a causa animal na região. É possível encontrar a chave Pix para doações, além da aba voluntários, onde é realizado o cadastramento para ajudar o projeto.