Bento Gonçalves vai receber feira voltada ao ciclismo

Uma etapa da principal maratona de ciclismo amador do mundo agrega à região onde está inserida muito mais do que a mobilização pela prova competitiva. No caso do GFNY Bento Gonçalves, uma feira voltada ao universo do esporte promete transformar o Parque de Eventos do município em um reduto de grandes marcas e atrações voltadas aos apaixonados pelo ciclismo e outras práticas esportivas. A Expo Global Sports - GFNY Bento Gonçalves ocorrerá de 13 a 15 de outubro - culminando com a data de realização da prova.

A feira reunirá expositores e patrocinadores que apresentarão modelos de bicicletas, equipamentos e acessórios para suas diversas modalidades - congregando prestadores de serviço relacionados ao universo esportivo. O espaço, concentrado no hall de entrada do Pavilhão A do Parque, contará com uma programação de shows (locais, oferecidos pelas prefeituras dos municípios parceiros, e nacionais), atividades voltadas ao esporte e ao lazer e rodas de conversa com renomados ciclistas e especialistas em esporte e saúde e bem-estar, centralizadas no Palco Banrisul.

Além disso, haverá a tradicional enogastronomia da região na Praça de Alimentação, bem como brinquedos para as crianças e experiências oferecidas pelos estandes expositores. O local também concentrará a retirada dos kits dos atletas.

A entrada para a Expo Global Sports - GFNY Bento Gonçalves é gratuita, com funcionamento, durante os três dias, das 10h às 20h. A feira está engajada em uma campanha de solidariedade às pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, convidando o público a fazer uma doação de alimento não-perecível, brinquedos ou valor financeiro espontâneo.