Santa Rosa tem feirão de empregos no sábado

A prefeitura de Santa Rosa em parceria com diversas instituições do município vai realizar neste sábado (30), o 2º Feirão de Oportunidades, Empregos e Qualificação. O evento vai ocorrer das 9h às 14h, na Praça da Bandeira. Na oportunidade, vão ser divulgadas vagas de emprego e realizadas entrevistas.

Diversas ações serão promovidas, como entrega e confecção de currículos, orientações sobre qualificação profissional e atividades de cidadania. Ao todo, vão estar disponíveis 190 vagas de emprego.

A atividade vai contar com a participação de instituições de ensino e equipes de recursos humanos de diversas empresas de Santa Rosa. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Tecnologia, Odaylson Eder, ressalta que o evento foi pensado para auxiliar quem está em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho e preencher os postos de emprego disponíveis no município, "Estamos este evento que foi um sucesso na sua primeira edição no ano passado. O objetivo do feirão é agilizar o processo de contratação e de preenchimento das vagas de emprego no município", disse.