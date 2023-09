Caxias do Sul ganha ponto público para recarga de carros elétricos

Demarcadas desde julho, as primeiras vagas para o Estacionamento Rotativo destinadas exclusivamente para a recarga de veículos elétricos em Caxias do Sul foram inauguradas nesta quinta-feira (28). Para recarregar o veículo, os condutores só precisam pagar o tíquete com o aplicativo Rek Pay.

O valor é de R$ 4,40 por hora. O eletroposto está instalado na rua Marquês do Herval, nº 1.354, em frente à Praça Dante Alighieri. Possui duas vagas e é destinado exclusivamente para veículos elétricos.

Para carregar o veículo, o condutor precisará acessar o aplicativo da empresa, pagar pelo uso da vaga e fazer a leitura do QR Code disponível no local. O carregamento ocorre por meio de duas tomadas do tipo 2 e dois carregadores de 22 kWh. Ao estacionar nas vagas, o condutor está sujeito às mesmas regras da Zona Azul, com tempo máximo de permanência do veículo na vaga por duas horas e emissão do tíquete do parquímetro ou pagamento da vaga pelo aplicativo Rek Pay.

O secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Alfonso Willenbring Júnior, avalia o eletroposto como mais uma inovação para a comunidade. "É o primeiro equipamento do gênero instalado pela concessionária Rek Parking em Caxias do Sul, tornando-se pioneiro no atendimento à comunidade. O eletroposto é sinônimo de tecnologia e inovação, garantindo que a população tenha mais uma ferramenta à disposição para tornar o trânsito um espaço mais sustentável", opina.