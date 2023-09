Programa em Venâncio Aires vai sortear prêmios para agricultores

A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Venâncio Aires definiu os últimos detalhes para o programa que sorteará o total de R$ 100 mil entre os agricultores. O projeto, que terá a primeira edição neste ano, objetiva a concessão de incentivo financeiro ao setor primário, o incremento na emissão de notas fiscais e a geração de novos investimentos na área agrícola.

O programa consistirá na distribuição de cupons aos agricultores conforme a emissão de notas fiscais de venda. Os produtores que estão em dia com o município estarão concorrendo automaticamente. Já o cidadão que tem débito de 2022 pendente pode procurar a Secretaria. De acordo com o chefe do Setor de Blocos da pasta, Fabrício Bohn, aqueles que não digitaram as notas até março não poderão participar.

O sorteio ocorrerá no dia 12 de novembro, às 16h, e será realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Conforme o secretário Gilberto dos Santos, a iniciativa busca incentivar o crescimento do produtor e o fomento à diversificação.

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa falou sobre o programa e sobre os prêmios que serão sorteados."O sorteio vai agregar mais renda às famílias rurais e vai incentivar a permanência no campo. Queremos sempre valorizar o nosso agricultor, que tem importância gigantesca para o nosso município", destacou o prefeito. Esta será a primeira edição do programa que sorteará anualmente prêmios em dinheiro entre os produtores rurais.