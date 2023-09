Canoas lança programa que reduz pela metade a alíquota de ITBI para imóveis

A população de Canoas terá a oportunidade de regularizar seus contratos imobiliários com redução de 50% na alíquota do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). O desconto temporário é válido até o dia 30 de novembro. A medida está prevista em uma lei, sancionada pelo prefeito Jairo Jorge nesta quinta-feira (28).

A iniciativa incentiva a regularização imobiliária e facilita a transmissão de imóvel por meio da redução do custo do ITBI. O incentivo fiscal oportuniza a transmissão com alíquota reduzida de 3% para 1,5% e é válido para valores de até R$ 1 milhão. Após avaliação da documentação e do imóvel pela Secretaria Municipal da Fazenda, o pagamento deve ser feito à vista. Os contribuintes podem buscar o incentivo fiscal a partir desta quinta-feira.

O secretário municipal da Fazenda, João Portella, salientou que o registro da transmissão garante os direitos do proprietário. "Com esse incentivo fiscal, o munícipe assegura os seus direitos de proprietário, protegendo-o inclusive de eventuais penhoras ou cobranças em nome do vendedor. Além disso, facilita no momento de partilha e de herança e mantém o imóvel em condições de venda, o que beneficia o fluxo de transações imobiliárias e a própria economia municipal", destacou.

De acordo com Portella, esse tributo corresponde a uma arrecadação anual de mais de R$ 40 milhões em Canoas. Os contribuintes podem transferir, regularizar e escriturar seus contratos imobiliários com a redução na alíquota de ITBI na Unidade de Atendimento ao Contribuinte, localizada na rua Frei Orlando, 68, no Centro, das 8h às 18h. Para iniciar o processo, o comprador deve providenciar uma documentação, como a guia de ITBI preenchida, matrícula do imóvel e um documento de identificação do adquirente