Frota de Ônibus de Santa Cruz do Sul vai receber GPS e câmeras

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, anunciou a instalação de novos equipamentos nos veículos, instalados pela Prefeitura para proporcionar mais conforto e segurança aos usuários. A principal novidade é a inserção de GPS e câmeras de videomonitoramento em todos os 36 coletivos que percorrem os diversos trajetos no município.

Além de três câmeras internas instaladas, os coletivos também dispõe de ar condicionado e plataformas elevatórias para facilitar a passagem de cadeirantes. Um aplicativo - Bus2 - que permite ao usuário acompanhar a tabela de horários das linhas, minimizando o tempo de espera nas paradas, também está em operação. Até o final do ano, 62 novas paradas de ônibus ainda devem ser inauguradas. Para o ano que vem, está prevista a instalação de conexão de internet wi-fi em todos os coletivos.

O secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Valmir José dos Reis afirmou que as imagens gravadas nos veículos são transmitidas para o Centro de Controle Operacional dos Transportes , monitorado pelo Centro Integrado de Comando e Controle, inaugurado na mesma tarde, em solenidade realizada no auditório central da Unisc.

Reis destacou também a implementação do sistema de cartão eletrônico, que permite a integração tarifária entre linhas de ônibus no período de 75 minutos a partir do primeiro embarque, oferecendo mais comodidade e economia. Levantamentos da pasta contabilizam incremento no número de passageiros transportados, que chegou a 290.320 usuários no mês passado - maior número registrado nos últimos três anos - como resultado da implementação da integração tarifária aliada à forte negociação com as concessionárias e uma fiscalização mais efetiva do poder público. Somente da passagem integrada, já são 7 mil beneficiários mensais.