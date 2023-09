Relógio em Dois Irmãos marca contagem para os 200 anos da imigração alemã

Ocorre nesta sexta-feira (29) uma cerimônia, em Dois Irmãoes, que marca a inauguração do relógio especial com contagem regressiva de 300 dias para o Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. O evento começa às 14h, no Centro da cidade, com a apresentação da logomarca alusiva a data e com o contador regressivo para a celebração dos 200 anos, que ocorrerá em 25 de julho de 2024.