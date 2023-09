Sapiranga Summit amplia espaços na segunda edição

Está programada para o dia 5 de outubro, quinta-feira, a abertura da segunda edição do Sapiranga Summit. O evento de inovação da cidade será realizado durante três dias com o enfoque em criar conexões entre os participantes e, sobretudo, debater temas ligados à inovação, tecnologia e empreendedorismo, reunindo profissionais, empresários e estudantes. As atividades serão realizadas no Fly Hub, novo espaço de empreendedorismo e tecnologia da cidade e que ainda está em construção, com previsão de inauguração oficial nos próximos meses.

Pela boa adesão da primeira edição, realizada em 2022, o Sapiranga Summit cresceu de tamanho. Serão três palcos instalados, com 115 palestrantes se revezando para conversar com o público. Temáticas como marketing e vendas, empreendedorismo, inovação, mundo digital, liderança e uso da inteligência artificial serão alguns dos tópicos abordados. Figuras como Martha Gabriel, Everton Rosa, Cris Arcangeli, Daniel Muller e Arthur Igreja estão confirmadas. A ideia é que 4,5 mil pessoas circulem durante os três dias.

Paulo Kayser, gerente de Inovação da prefeitura de Sapiranga e José Della Santos, secretário da Indústria, Comércio e Tecnologia da cidade, em visita ao Jornal Cidades, explicaram que a adesão ao evento no ano passado trouxe entusiasmo para a segunda edição, sobretudo pela respostas das empresas participantes. Segundo Paulo, o município assumiu o papel de indutor de temas relacionados à inovação e percebeu o interesse em que o debate se instalasse na cidade. "Começamos com algo pequeno, junto ao Sebrae, mas vimos que o potencial é muito grande. Fazemos parte de uma região importante para o Estado e percebemos que havia espaço para que esses temas estivessem presentes na sociedade em geral", afirma.

Conforme José, o que impulsiona o Sapiranga Summit é a conexão entre as pessoas. Para ele, a presença de participantes de 53 municípios gaúchos é um indício de que as trocas podem se tornar proveitosas. "Temos pessoas do Vale do Sinos, Paranhana, Região Metropolitana, dentre outros locais, inscritas. E, certamente, essas pessoas vão levar para as suas cidades o que aprenderam aqui", disse.

Os ingressos para a segunda edição do Sapiranga Summit já estão à venda. O terceiro lote do passaporte para os três dias do evento custa R$ 149,00 Micro e pequenas empresas têm desconto de 50% no ingresso ao utilizar um cupom disponibilizado no site Sebrae Digital (digital.sebraers.com.br)