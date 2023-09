Mudança gera redução na passagem de seletivos em Cachoeirinha

A empresa de transporte coletivo municipal Transbus, de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, lançará o projeto "Plus!" na próxima segunda-feira, (2). A iniciativa do grupo pretende tornar o serviço do seletivo mais atrativo, assim, a passagem da linha passará de R$ 6,25 para R$ 3,75, que é o valor pago nas linhas comuns.

Serão aceitos até seis passageiros de pé no micro-ônibus, entretanto não serão aceitos passageiros que possuem gratuidade, como estudantes, idosos e PCDs. De acordo com o chefe do Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Éverson Flores, além do preço do convencional, haverá ainda a ampliação de horários, com a implementação de novos veículos. Segundo ele, as rotas permanecem as mesmas.

Para o titular da pasta, Emerson dos Santos, O objetivo da mudança é tornar o transporte público mais próximo dos seus moradores, modernizando o sistema de transporte e, principalmente, tornando os serviços mais acessíveis. A ideia é, também, criar uma alternativa ao TEUBUS, serviço de transporte coletivo por aplicativo do sul do Brasil que começou a operar na cidade em junho.