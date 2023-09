Plano Municipal de Turismo é aprovado em Passo Fundo

O projeto de lei que cria o Plano Municipal de Turismo de Passo Fundo foi aprovado em sessão no Legislativo. Maior cidade do norte gaúcho, a cidade pretende, com o documento, explorar uma ampla gama de possibilidades, o que permitirá potencializar e planificar as ações turísticas a serem implementadas pelo Poder Público em conjunto com a iniciativa privada.

Para o prefeito, Pedro Almeida, os avanços do setor demandam ações integradas, e esse é um importante passo. "A cidade pode ir além e ser destaque no turismo regional, contando com atividades que favoreçam a permanência das pessoas. Para isso, temos de ter o envolvimento do poder público, de entidades e da iniciativa privada", afirmou.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento, e presidente do Comtur, Diorges Oliveira, o plano é fundamental para que o município seja contemplado com verbas para o setor, podendo, assim, qualificar a sua infraestrutura. "Queremos desenvolver um conjunto de produtos que deem suporte aos investimentos na área do turismo. O município tem o papel de acelerador das ações do turismo, dando para a iniciativa privada, ferramentas de pesquisa das potencialidades do setor para que o empreendedor tenha mais assertividade na tomada de decisões de investimentos. Quando bem planejado, o turismo consegue promover inclusão social, oportunidades de emprego, renda e investimentos em infraestrutura, que beneficiam não só o turista, mas também a comunidade local", comenta.

Em 2021, o município reativou o Conselho Municipal de Turismo, a fim de unir o poder público, entidades e a iniciativa privada em iniciativas que estimulem o setor e trabalhou na elaboração do Plano Municipal do Turismo, que conta com a assessoria do Sebrae. O documento é uma ferramenta essencial para a projeção do setor. Ele reúne diretrizes para a condução do turismo de forma compartilhada, respeitando a competência de cada órgão e entidade para o posicionamento de Passo Fundo como destino de eventos, negócios e lazer.