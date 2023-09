Cheia do Rio do Sinos tira pessoas de casa em Taquara

por conta das chuvas em Taquara O município já contabiliza 51 pessoas desabrigadas, de 22 famílias, que estão neste momento no ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Willibaldo Bernardo Samrsla (Ciep). Além disso, outras 12 famílias estão desalojadas, totalizando 38 pessoas, sendo levadas para as casas de amigos ou parentes. Os trabalhos de resgate de moradores atingidos pela cheia do Rio dos Sinos, no bairro Empresa, que transbordouocorreram durante toda a quarta-feira (27)., de 22 famílias, que estão neste momento no ginásio da Escola Estadual de Ensino Médio Willibaldo Bernardo Samrsla (Ciep)., sendo levadas para as casas de amigos ou parentes.

De acordo com a Defesa Civil do município, a elevação do rio bloqueou totalmente a rua Lima. A água também invadiu um trecho da rua La Paz, e se aproxima da rua Buenos Aires. Na região do Loteamento Olaria, no mesmo bairro, a água do Arroio Sonda se aproxima de algumas ruas, mas neste momento, ainda não invadiu nenhuma residência. Outro alagamento registrado com a cheia do Rio dos Sinos é no Balneário João Martins Nunes (Prainha), em que um morador foi resgatado de barco pelo Corpo de Bombeiros Militares de Taquara.

No bairro Santa Maria, que tem o Rio Paranhana próximo, as águas permanecem fora da sua margem. Porém, não estão invadindo nenhuma residência. No interior do município, houve alagamento registrado na Estrada Geral de Rio da Ilha, no Distrito de Rio da Ilha. No Distrito de Padilha, as aulas da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Julio Maurer foram suspensas.

Ao longo do dia, a Secretaria de Obras e Serviços concluiu um trabalho de desobstrução de uma estrada na localidade de Figueirão, no Distrito de Fazenda Fialho. Havia dificuldade na circulação de veículos na via, em razão do excesso de chuva na região. Em caso de emergência, a população de Taquara poderá entrar em contato diretamente com a Defesa Civil do município, através do telefone (51) 99303-8172, ou com o Corpo de Bombeiros, pelos telefones 193 e (51) 3542-1110.