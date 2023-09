Bento Gonçalves recebe Festival de Balonismo no fim de semana

A 5ª edição do Festival de Balonismo de Bento Gonçalves está se aproximando e promete, uma vez mais, encantar a comunidade com um mix de atrações. Ele inicia nesta sexta-feira (29) e segue com atividades até o domingo, 1º de outubro na Fundaparque. A entrada é gratuita.

Com o objetivo de aproximar ainda mais a comunidade, de uma forma geral, com o festival, neste ano as pessoas no espectro autista e com deficiência física, poderão aproveitar de perto as atrações. O espaço central, onde está localizado o heliponto, será exclusivo para esse público, que terá a oportunidade de acompanhar de perto também o NightGlow, que ocorre nas noites desta sexta-feira (29) e sábado (30).

O secretário de Turismo Davi Da Rold comentou que a ideia é ter um espaço de inclusão e acessibilidade, trabalhando a inclusão e aproximando as pessoas num espaço seguro. "Essa foi uma iniciativa nossa e a equipe da secretaria estará à disposição ajudando o pessoal. A ideia é incluirmos e tornarmos o evento acessível para todos os públicos, com acessibilidade garantida", disse.

A recepção aos pilotos aconteceu nesta quinta-feira (28). A organização aguarda as condições climáticas para confirmar os voos ao longo dos dias.