Santa Maria busca aproximação com consulados de quatro países

O vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo, cumpriu agenda em Porto Alegre com autoridades diplomáticas do exterior no Rio Grande do Sul na terça-feira (26). Acompanhado da secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana, e do presidente do Instituto de Planejamento (Iplan), Ewerton Falk, Decimo se reuniu com cônsules dos Estados Unidos da América (EUA), do Reino Unido, da Argentina e do Paraguai. O tema principal dos encontros foi a internacionalização de Santa Maria por meio da aproximação comercial do município com cada país e através de parcerias no âmbito acadêmico e cultural.

"Demos um passo importantíssimo para que Santa Maria esteja conectada de diferentes formas com os países do Mercosul e do Hemisfério Norte. Claro que para isso há uma série de fatores a serem desenvolvidos e que já estão no nosso radar. Poder conversar com os cônsules foi muito produtivo e, ao meu ver, já representa a cooperação entre as partes", considerou Decimo.

O processo de internacionalização está sendo intermediado pelo escritório de relações internacionais e comunicação Roedel Intl Advisor, de Porto Alegre, que organizou as agendas com os cônsules. No consulado americano, a cônsul-geral dos EUA no Estado, Carrie Muntean, recebeu a comitiva santa-mariense. Um dos assuntos abordados foi o quanto Santa Maria exporta de arroz ao país, (aproximadamente US$ 7 milhões) e o quanto Santa Maria importa dos EUA (cerca de US$ 2,5 milhões em maquinários e aparelhos). Durante a agenda, ainda surgiu a possibilidade de parcerias em outras áreas como negócios, cultura e educação.

Já as reuniões com os demais consulados ocorreram no Instituto Caldeira, onde Decimo conversou com o cônsul Honorário do Reino Unido no RS, Ricardo Sondermann; com o Adido Comercial do Paraguai no RS, Jorge Valenzuela; e com o Cônsul Adjunto da Argentina no RS, Matías Giménez Costanzi. Segundo o vice-prefeito, de modo geral, os temas debatidos são de interesse comum entre as nações.