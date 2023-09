Encontro na Capital reúne lideranças de três cidades para debater a duplicação da estrada Caminho do Meio

Um passo importante passo foi dado para a duplicação do Caminho do Meio, em Viamão. O prefeito Nilton Magalhães, juntamente com o ex-prefeito e deputado estadual Professor Bonatto, acompanhados de secretários municipais de Porto Alegre e Alvorada, firmaram compromisso com o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, para a atualização e entrega dos projetos já elaborados pelas cidades.

"Quando o governador Eduardo Leite anunciou seu compromisso com a duplicação, imediatamente buscamos aquilo que já havia sido concebido ainda em 2014 e 2015, na primeira gestão do prefeito Bonatto, e que pode ser atualizado. É uma economia de recursos e de tempo fundamental para que a obra inicie o mais rápido possível", diz o prefeito Nilton.

Agora, os municípios têm um prazo de 90 a 180 dias para apresentar seus projetos atualizados e, depois de aprovados, entrarem em licitação. Bonatto relembra as idas e vindas desse projeto: "Por muito tempo, muitas pessoas buscaram protagonismo sem efetivar, sem apontar uma solução. Agora, com a determinação do governador, com seu olhar ativo para Viamão e região, estamos vendo a concretização cada vez mais perto. É um momento histórico e que merece ser registrado", disse.