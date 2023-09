Organização faz balanço da Festa do Moranguinho de Bom Princípio

A organização da Festa Nacional do Moranguinho, de Bom Princípio, divulgou um balanço sobre a festa, cujo fim ocorreu no domingo (24) Com um público semelhante ao ano passado - 170 mil pessoas - a festa teve mais de 160 atrações culturais, incluindo shows nacionais, sessões de teatro no Centro de Eventos, as apresentações no Biergarten e as bandinhas típicas.

No período de 6 a 24 de setembro foram comercializados no Parque Municipal cerca de 30 mil quilos de morangos in natura e em forma de derivados. A potencialidade da fruta e as diferentes cultivares inclusive, foram destacadas na atualização do Censo do Morango, apresentado pela Emater, na abertura da safra deste ano. Outro ponto foi o lançamento de um livro que conta a evolução e trajetória da Festa do Moranguinho, sua cronologia, apresentação das soberanas, presidentes, gestão municipal, informações gerais e curiosidades de cada edição.

"Esse é um grande legado que deixamos às pessoas para que compreendam que a Festa do Moranguinho foi construída por muitas mãos, ao longo da história. E que nos orgulhamos muito de tudo que foi feito para chegarmos ao que a festa é hoje", enaltece André Kercher, presidente da festa deste ano e da Associação Cultural Bom Princípio, promotora do evento.

A 21ª edição da Festa Nacional do Moranguinho acontecerá em 2025. Entretanto, Bom Princípio já começa a avaliação da festa e a projeção para o próximo evento. "Buscamos fazer o melhor pelo evento, ano após ano, membros da comissão organizadora, administrações municipais, vereadores, soberanas, entidades, imprensa e a comunidade. Trabalhando com objetivo de fazer o evento crescer, ser reconhecido e valorizado por todos. Não medimos esforços para propagar o município como a Terra do Moranguinho", enfatiza o prefeito Fábio Persch.