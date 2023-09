Canoas apresenta plano para melhorar a arborização urbana

A prefeitura de Canoas apresentou o Plano Municipal de Arborização Urbana nesta semana. A iniciativa permite uma gestão mais qualificada do plantio das árvores nas ruas, praças e parques da cidade. A ideia é evitar problemas futuros com a presença de árvores inadequadas nos espaços públicos e, assim, minimizar as intervenções de poda e corte no decorrer dos anos.

O prefeito Jairo Jorge destacou que a elaboração do documento é um desejo antigo e auxiliará no enfrentamento das mudanças climáticas. "Canoas já é uma cidade bastante arborizada, então é fundamental termos um plano que auxilie no monitoramento dessas espécies. Precisamos intensificar a naturalização dos nossos espaços, como escolas, praças e parques, fazendo com que nos tornemos uma cidade mais verde", ressaltou.

Foram identificadas mais de 13 mil árvores, de 266 espécies diferentes. A partir do levantamento, foi feita uma projeção que indica um número estimado de mais de 66 mil árvores nas áreas públicas de Canoas.

Também houve o desenvolvimento de um sistema que permite uma maior fiscalização e monitoramento das árvores do município. Por meio da ferramenta, os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente poderão conferir a situação de cada árvore, pesquisando por espécie ou região. O plano também busca ampliar a integração e o envolvimento da população na causa ambiental, visando a melhoria da manutenção e da preservação da vegetação urbana, e manter a arborização como um instrumento de desenvolvimento urbano, qualidade de vida e equilíbrio ambiental.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Bernardo Caron, o documento irá promover o manejo adequado, a substituição e o plantio de espécies no município, com avaliação técnica conjunta. "Com esse plano, esperamos ter mais controle e gerenciar melhor a nossa arborização. Em épocas de grande incidência de chuvas, esse plano se faz ainda mais necessário. Também auxiliará na redução da fila de pedidos para poda e retirada de árvores", explicou.