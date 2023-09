Prefeitura de Osório providencia abrigo para famílias atingidas pela chuva

O município de Osório foi mais um dos impactados pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (26). As equipes das secretarias municipais estão monitorando os pontos críticos e de risco e irão comunicar as famílias se houver necessidade de deixarem suas residências. Além disso, servidores têm feito o trabalho de desobstrução das vias, e as aulas foram canceladas ao longo do dia.

Um fato que chamou a atenção foi a queda do muro de um hotel da cidade, que resultou em danos materiais para funcionários do Hospital São Vicente de Paulo. A estrutura caiu sobre os veículos dos servidores que estavam estacionados. Não há informação de feridos.

As autoridades providenciaram um abrigo na sede administrativa do Parque de Rodeios para receber eventuais famílias desabrigadas. A prefeitura alerta a população para em caso de remoção ou outra situação crítica devido a chuva contatar a secretaria de Segurança Pública e Trânsito através do telefone (51) 3601-1790