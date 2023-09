Santo Ângelo vai investir R$ 7 milhões na compra de máquinas

A prefeitura de Venâncio Aires está investindo R$ 7.095 milhões na aquisição de caminhões e máquinas pesadas, para dar celeridade ao atendimento das demandas do meio rural. O anúncio foi feito pelo prefeito Jacques Barbosa, em reunião no Sindicato Rural de Santo Ângelo para tratar do Fundestradas e do projeto do curso de Engenharia da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) para pavimentação das estradas rurais.

Conforme o prefeito, as licitações foram efetivadas e as empresas vencedoras do processo tem até 150 dias para a entrega dos veículos e máquinas. "Estamos praticamente duplicando o nosso parque de máquinas, investindo forte para ampliar a nossa capacidade de serviço e qualificar ainda mais o atendimento aos nossos agricultores", declarou Jacques.

São aguardados seis caminhões novos, entre eles um caminhão prancha, utilizado para o transporte de máquinas pesadas; uma motoniveladora, uma retroescavadeira, um rolo compactador e uma escavadeira hidráulica. Na reunião, o prefeito também anunciou que deverá ampliar as pavimentações asfálticas estradas rurais, garantindo mais infraestrutura e reduzindo o custo de manutenção das vias; e a construção de pontes de concreto, substituindo as travessias em madeira, igualmente com alto custo de manutenção. Outra novidade anunciada pelo prefeito é o investimento da gestão em asfalto ecológico.

Na reunião foi apresentado o resultado de um estudo técnico realizado pela equipe de Engenharia da URI Santo ngelo para pavimentação asfáltica de um trecho inicial de oito quilômetros, a partir de um levantamento que apontou 15 pontos específicos do interior que somam 100 quilômetros. O projeto foi apresentado pelos engenheiros da URI Santo Ângelo, Gustavo Cantarelli e Bóris Sokolowicz. A equipe de professores, engenheiros, alunos e estagiários realizaram o levantamento topográfico, imagens aéreas, análise de solo, medições e orçamento de cada trecho. A partir deste estudo, o conselho e as lideranças irão em busca de recursos para a execução das obras.