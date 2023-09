Nível do rio dos Sinos traz alerta para bairros de São Leopoldo

O volume de chuva ultrapassou os 60 mm em menos de duas horas na manhã da terça-feira (26), em São Leopoldo, de acordo com a Defesa Civil. O temporal com vento e o expressivo volume em tão pouco tempo causou quedas de árvores, alagamentos pontuais por ruas e avenidas, erosões e suspendeu serviços de saúde.



O secretário Geral de Governo, Nelson Spolaor, acompanhado do diretor-geral do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae), Geison Freitas, vistoriou a Casa de Bombas da João Correa no bairro Vicentina, e junto com o secretário de Obras e Viação Geraldo Passos, o bairro Santo André, onde o arroio Kruze transbordou. “Estamos monitorando a situação das chuvas, e é importante destacar o imenso volume de chuvas, mais de 60mm em menos de duas horas, sendo que 20mm foram em apenas 15 minutos. A chuva impactou ruas e avenidas como, por exemplo, na avenida João Correa e moradores dessa região, não há sistema de drenagem que dê conta de um volume tão forte em tão pouco tempo”, destacou Spolaor.



O diretor-geral do Semae, Geison Freitas, destacou o trabalho das equipes. “Nosso sistema opera 24h de forma permanente com equipes preparadas e realizando o seu trabalho de forma exemplar. A água do arroio está baixando, este é o significado de uma casa de bombas. Estamos com nossas equipes trabalhando fazendo a limpeza do acúmulo de lixo e trabalhando também para drenar a água da cidade”, afirmou Geison.



Com as fortes chuvas e o alagamento de algumas ruas, as unidades básicas de saúde Trensurb, Santo André, Paim e Vicentina, tiveram os atendimentos suspensos e as equipes foram reforçar o atendimento nas demais unidades.



O nível do Rio dos Sinos, às 16h, registrava 4,58m em elevação na régua de medição instalada na rua da Praia, em status de alerta, com início da inundação da rua da Praia, no bairro Rio dos Sinos e rua das Camélias, no bairro Pinheiro, de acordo com o Plano de Contingência para Inundações (Placon). O nível mais alto do rio foi registrado em junho deste ano, com medição de 6,18m