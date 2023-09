Interior de Taquara é o mais afetado pelo volume de chuvas

A prefeitura de Taquara divulgou, nesta terça-feira (26) um balanço com atualizações sobre a chuva que atingiu o município desde as primeiras horas do dia. No interior, nos distritos de Fazenda Fialho e de Pega Fogo, há o registro de queda de energia elétrica. Em razão disso, escolas das regiões recomendaram que as famílias buscassem os alunos durante as aulas. Já as escolas municipais Açoita Cavalo e Júlio Maurer, e a Escola Estadual de Ensino Médio Hermínia Marques precisaram suspender as aulas, em razão de alagamentos nas estradasTambém no interior, a Secretaria de Saúde informa que não haverá atendimentos da Unidade Móvel de Saúde previstos para esta terça-feira (26), nas localidades de Batingueira e Padilha Velha, em razão das condições das estradas afetadas pela chuvaDe acordo com informações da Defesa Civil, ainda há risco de alagamentos. A recomendação é que a comunidade fique em alerta, separando documentos, objetos necessários e medicamentos. Além disso, há a possibilidade de aumento do nível do Rio dos Sinos, podendo causar inundações com consequentes remoções. Também há riscos de queda de árvores e de descargas elétricas.O nível do Rio dos Sinos, no bairro Empresa, permanecia acima do norma, mas sem invadir nenhuma residência no momento. Quanto ao nível do Rio Paranhana, no bairro Santa Maria, está acima do normal, mas segue fluindo dentro da calha, de acordo com a prefeitura.